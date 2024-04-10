Австралия подала запрос на закрытие дела против основателя WikiLeaks. Преследование журналиста ведется уже порядка 14 лет.
Президент США Джо Байден заявил, что страна уже рассматривает поступивший от Австралии запрос на закрытие дела в отношении журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Мы рассматриваем его, — ответил Байден журналистам на вопрос об инициативе Австралии прекратить преследование Ассанжа.
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