ЦБ может аннулировать лицензии еще 6 российских банков в этом году — СМИ

Об этом заявила глава рейтингового агентства «Эксперт РА».
ЦБ РФ за этот год может аннулировать лицензии еще 6 российских банков, полагает глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова.
Мы ожидаем, что по разным причинам с рынка уйдет порядка 15 банков (в текущем году — ред.) … Из 15 банков, может быть, пять-шесть ликвидируют принудительно, все остальное будет происходить добровольно, — цитирует эксперта РИА Новости.
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10.04.2024 122