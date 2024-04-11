Гладков поблагодарил Ленобласть за размещение детей из Белгородской области

Сейчас на отдыхе в 47-м регионе находятся 197 ребят, эвакуированных из Белгородской области.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил слова благодарности Ленинградской области и Александру Дрозденко за помощь в размещении эвакуированных из региона детей.
Сейчас 197 юных жителей Белгородской области находятся в оздоровительном лагере «Маяк». Для детей организован учебный процесс и досуг.
Хочу поблагодарить коллег из Ленинградской области и лично Александра Юрьевича Дрозденко за поддержку и гостеприимство. Спасибо всем регионам, кто отозвался и принял наших детей, — обратился Гладков.
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