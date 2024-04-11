Врач предупредила о риске заражения псориазом после употребления некачественной шаурмы

Такое возможно, если в продукте присутствуют стафилококки.

По словам доктора медицинских наук Светланы Шевелевой, некачественная шаурма грозит не только расстройствами ЖКТ, но и гораздо более серьезными проблемами со здоровьем.

В беседе с «АиФ» врач отметила, что отравления, вызванные стафилококками, могут обернуться развитием даже псориаза.

Банальное пищевое отравление может не пройти бесследно — есть риск развития дисбактериоза или гастрита. А стафилококковые отравления иногда бывают «спусковым крючком» для некоторых хронических заболеваний. Например, известны случаи, когда после перенесенного пищевого отравления стафилококковой природы у человека возникал псориаз или другие дерматологические заболевания, — заявила Шевелева.