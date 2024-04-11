Захарова назвала 3 причины, почему Россия не собирается участвовать в саммите в Швейцарии по Украине

Дипломат заявила, что этого не произойдет, даже если Россию пригласят.

Представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила намерение России игнорировать саммит в Швейцарии, где порядка 100 стран намеренны обсуждать мир на Украине.

Как отметила дипломат, этому есть несколько причин. Во-первых, встреча будет посвящена «продвижению ультимативной формулы Зеленского, хотя его швейцарские организаторы делают вид, что ищут общий знаменатель мирных инициатив разных стран».

Во-вторых, Швейцария в принципе не может служить площадкой «для различных миротворческих усилий». Для этого страна должна иметь нейтральный статус.

И третья причина, по которой Россия не собирается ехать на саммит, — предыдущий неудачный опыт переговорного процесса.

Опыт Минских соглашений и российско-украинских переговоров в 2022 года показал недоговороспособность Киева и Запада. Во всех случаях им был нужен не мир, а перемирие после поражений ВСУ, чтобы нарастить военный потенциал Украины и продолжить боевые действия. Очевидно, что сейчас происходит то же самое, — заявила дипломат.