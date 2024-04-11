Озвучен примерный ущерб от аномальных паводков в Оренбургской области

Предварительно, ущерб составит не меньше 40 миллиардов рублей.

Предварительный ущерб от последствий паводка в Оренбургской области оценивается в более чем 40 миллиардов рублей. Об этом заявил глава региона Денис Паслер на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Регион направил в правительство документы о предварительной оценке ущерба. Сумма превышает 40 миллиардов рублей, но понятно, что это очень предварительная (сумма), потому что вода еще не отошла и к полноценному обследованию мы не приступили, — цитирует Паслера РИА Новости .