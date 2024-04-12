Стало известно, сколько заработал в России китайский автоконцерн Chery

Дела у компании из Поднебесной идут довольно неплохо.

Выручка российского дистрибьютора китайской автокомпании Chery выросла за прошлый год почти в четыре раза и составила 556 миллиардов рублей.

Из них 538,6 миллиарда рублей пришлись на продажу автомобилей, еще 16,2 миллиарда принесла компании продажа запчастей, выяснил «Финмаркет».