Стало известно, сколько заработал в России китайский автоконцерн Chery

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Дела у компании из Поднебесной идут довольно неплохо.

Выручка российского дистрибьютора китайской автокомпании Chery выросла за прошлый год почти в четыре раза и составила 556 миллиардов рублей.

Из них 538,6 миллиарда рублей пришлись на продажу автомобилей, еще 16,2 миллиарда принесла компании продажа запчастей, выяснил «Финмаркет».

Вам будет интересно
Стало известно, сколько заработал в России китайский автоконцерн Chery автомобили, Chery
"АвтоВАЗ" объявил о больших скидах на автомобили Lada Vesta
По акции можно будет приобрести модель базовой комплектации. "АвтоВАЗ" до конца апреля ввел акцию на автомобиль Lada Vesta. До 30 числа...
11.04.2024 79
Автор