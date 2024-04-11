«АвтоВАЗ» объявил о больших скидах на автомобили Lada Vesta

По акции можно будет приобрести модель базовой комплектации.
«АвтоВАЗ» до конца апреля ввел акцию на автомобиль Lada Vesta. До 30 числа месяца машину в базовой комплектации можно будет приобрести на 220 тысяч рублей дешевле, указано на сайте компании.
В частности, скидка распространяется на Vesta с 16-клапанным мотором на 106 лошадиных сил, АБС, светодиодными фарами, кондиционером, электрообогревами и регулировкой зеркал, электростеклоподъемниками и ЭРА-ГЛОНАСС.
Вам будет интересно
Выпуск машин начнется с середины мая этого года. "АвтоВАЗ" объявил о планах возобновить серийное производство автомобилей Lada Largus. Конвейер будет запущен...
03.04.2024 198