«АвтоВАЗ» объявил о больших скидах на автомобили Lada Vesta

По акции можно будет приобрести модель базовой комплектации.

«АвтоВАЗ» до конца апреля ввел акцию на автомобиль Lada Vesta. До 30 числа месяца машину в базовой комплектации можно будет приобрести на 220 тысяч рублей дешевле, указано на сайте компании.

В частности, скидка распространяется на Vesta с 16-клапанным мотором на 106 лошадиных сил, АБС, светодиодными фарами, кондиционером, электрообогревами и регулировкой зеркал, электростеклоподъемниками и ЭРА-ГЛОНАСС.