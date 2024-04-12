Очистные сооружения в Вистино ждет масштабная реконструкция

Работы будут выполняться за счет частных инвестиций.

Как рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, «Ультрамар» — одним из крупнейших морских перегрузочных терминалов на Балтике — проинвестирует реконструкцию очистных сооружений в Вистино Кингисеппского района.

Коммунальная концессия на 350 млн рублей значительно улучшит качество воды для жителей. Будут проведена реконструкция и очистных сооружений .Также компания добавила в свои планы на этот год – ремонт кровли местной школы, — рассказал глава региона.