В Петербурге возбудили дело после ДТП с новым трамваем, сбившим пешеходов

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после того, как новый трамвай «Довлатов» сбил пешеходов у станции метро «Приморская».

Дело возбуждено по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее тяжкий вред здоровью). Проводится расследование. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, сообщает ГУ МВД по СПб и ЛО.

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Напомним, 12 апреля в 15.12 трамвай выехал на регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора. Пострадали три человека: 46-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, еще двое мужчин 41 и 22 лет были госпитализированы в состоянии средней тяжести, но их уже выписали. Всем пострадавшим будет выплачена компенсация.

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По данным пресс-службы ГУП «Горэлектротранс», новый трамвай проходил техническую обкатку. Со слов вагоновожатого, в трамвае отказали тормоза. Вместе с водителем в салоне находились два представителя завода-производителя «Уралтрансмаш».