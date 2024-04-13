На «Скандинавии» до конца лета ввели реверсивное движение

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

На трассе «Скандинавия» между Выборгским и Всеволожским районами Ленобласти начались работы по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия.

В связи с этим для автомобилистов вводится реверсивное движение со светофорным регулированием. Скорость движения ограничат до 40 км/ч, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

8de804d4d8
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Работы пройдут с 0 по 30 километр. Реверсивное движение будут вводить поэтапно, захватками по 100 метров. Ремонт завершится 31 мая.

Вам будет интересно
На «Скандинавии» до конца лета ввели реверсивное движение ФКУ Упрдор "Северо-Запад", рецессивное движение, ограничено движение, Ленобласть
В Токсовском тоннеле на КАД ограничат движение
В Токсовском тоннеле на КАД на неделю изменят схему движения транспорта. Там запланированы работы по устранению колейности. Как сообщает ФКУ Упрдор...
11.04.2024 92
Автор