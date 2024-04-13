На «Скандинавии» до конца лета ввели реверсивное движение

На трассе «Скандинавия» между Выборгским и Всеволожским районами Ленобласти начались работы по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия.

В связи с этим для автомобилистов вводится реверсивное движение со светофорным регулированием. Скорость движения ограничат до 40 км/ч, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Работы пройдут с 0 по 30 километр. Реверсивное движение будут вводить поэтапно, захватками по 100 метров. Ремонт завершится 31 мая.