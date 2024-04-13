С понедельника, 15 апреля, в силу вступают новые ограничениях на границе с Финляндией.
Речь идет о приостановке движения прогулочных судов по Сайменскому каналу через Нуйямаа. Закроются морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио, предупредила Федеральная таможенная служба.
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Кроме того, ранее Финляндия продлила закрытие КПП на границе с Россией «до дальнейшего уведомления».