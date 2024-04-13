Сезон фонтанов в Петербурге откроется 22 апреля

В Петербурге 22 апреля откроется сезон фонтанов. Будут включены 79 фонтанов.

Остальные шесть, включая светомузыкальный фонтан в Петергофе и фонтан «Крестики-Нолики» в Сестрорецке, начнут работать с 1 мая. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В этом году в Петербурге планируется реконструировать 21 фонтан, включая исторические фонтаны в Румянцевском саду.

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Напомним, что сады и парки Петербурга закрыты на просушку до мая.