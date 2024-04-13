Сирота-инвалид из Гатчинского района получила квартиру после вмешательства прокуратуры

Сироте-инвалиду из Гатчинского района предоставили новое жилье после вмешательства прокуратуры и правительства Ленобласти.
Видео: t.me/prok_lenobl/4126
23-летняя девушка попала в детский дом в Волосовском районе в 2009 году. В том же году за ней закрепили жилое помещение, в котором она ранее жила. Однако местная власть не обеспечила сохранность жилого помещения в надлежащем состоянии, из-за чего проживать там стало невозможно. Наличия нежилого помещения послужило основанием для отказа в предоставлении положенного ей жилья.
По итогам комплексных мер девушка получила новую квартиру.
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