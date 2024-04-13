Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 13 апреля

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Авдеевском направлении освобожден населенный пункт Первомайское ДНР. Кроме того, отражено восемь контратак штурмовых групп. Противник потерял до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также 122 мм гаубицу Д-30.

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На Донецком направлении подразделения также отражены две атаки штурмовых групп противника. ВСУ потеряли свыше 500 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля и боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10». В ходе контрбатарейной борьбы поражены две 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм гаубица Д-20 и 122 мм гаубица Д-30.

На Купянском направлении потери противника составили до 25 военнослужащих, три пикапа, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица Д-20, а также станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

На Южно-Донецком направлении потери противника составили более 110 военнослужащих, четыре пикапа, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155 мм гаубица М777 производства США, станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, 155 мм гаубица FН-70 производства Великобритании, а также 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 222 украинских беспилотных летательных аппарата, восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Vampire», а также управляемая авиационная бомба JDAM.