Первокурсник погиб при пожаре в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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Пожар
Фото: Baltphoto.ru

В экстренные службы Кировского района вечером 13 апреля сообщили о пожаре в поселке Мга. Горел частный двухэтажный дом.

Прибывшие на место спасатели вытащили тело 17-летнего подростка. По предварительным данным, погибшим оказался первокурсник политехнического техникума.

Причину и обстоятельства смерти молодого человека установит экспертиза.

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23.05.2022 1611
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