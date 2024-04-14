Первокурсник погиб при пожаре в Ленобласти

В экстренные службы Кировского района вечером 13 апреля сообщили о пожаре в поселке Мга. Горел частный двухэтажный дом.

Прибывшие на место спасатели вытащили тело 17-летнего подростка. По предварительным данным, погибшим оказался первокурсник политехнического техникума.

Причину и обстоятельства смерти молодого человека установит экспертиза.