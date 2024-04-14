Первокурсник погиб при пожаре в Ленобласти

В экстренные службы Кировского района вечером 13 апреля сообщили о пожаре в поселке Мга. Горел частный двухэтажный дом.
Прибывшие на место спасатели вытащили тело 17-летнего подростка. По предварительным данным, погибшим оказался первокурсник политехнического техникума.
Причину и обстоятельства смерти молодого человека установит экспертиза.
Вам будет интересно
Отчаянная попытка спастись: два человека выпрыгнули с балкона горящей квартиры в Приладожском – видео
Ночной пожар заставил жильцов квартиры дома в поселке Приладожский Кировского района Ленинградской области выпрыгивать из окон балкона с высоты третьего...
23.05.2022 1611