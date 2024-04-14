За дым и хлопок возле сетевого магазина задержаны жители Кировска

В Кировске 13 апреля задержали двух местных жителей 33-х и 43-х лет. Мужчин подозревают в том, что 29 февраля в лесу недалеко от магазина «Мини Лента» на улице Ладожской они запустили вверх сигнальный патрон.

Это устройство часто используют охотники и рыбаки. Запущенный вверх патрон приземлился на заднем дворе «Ленты», где находились сотрудники магазина. Они испугались хлопка и дыма, позвонили в полицию и сообщили, что неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью.

В отношении задержанных жителей Кировска составлен административный протокол о хулиганстве. Решается вопрос об уголовном деле.