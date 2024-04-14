Запаска от тягача прилетела в такси на КАД

В детскую больницу имени Раухфуса 13 апреля после ДТП в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии доставили 16-летнего подростка из Красного Села. Осколок стекла повредил ему глаз.
Молодой пассажир ехал по кольцевой в такси Hyundai Solaris, которым управлял 43-летний гражданин Узбекистана. Возле Дачного проспекта в автомобиль попало колесо-запаска.
Оно отлетела от тягача Freightliner Columbia, который двигался в противоположном направлении. Грузовиком управлял 48-летний житель Петергофа. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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24.05.2022 2453