Кто может получить пенсию умершего родственника?

По закону в случае смерти пенсионера выплата пенсии прекращается с первого числа следующего месяца. Но начисленные и неполученные суммы в текущем месяце не включаются в состав наследства и выплачиваются членам семьи. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

«Одному из родителей, супругу или другим членам семьи эта пенсия назначается независимо от того, состояли они или нет на иждивении умершего человека», – рассказал Вадим Виноградов

Претендующие на выплату члены семьи должны проживать совместно с умершим пенсионером на день его смерти и обратиться за неполученными деньгами не позднее чем до истечения шести месяцев со дня смерти. Если обратились несколько членов семьи, пенсия делятся между ними поровну.

На деньги не может претендовать родственник, чьи действия привели к смерти пенсионера, и чья вина была доказана в суде.

Чтобы получить пенсию, члены семьи умершего должны предоставить в Социальный фонд России:

заявление о выплате начисленной и неполученной пенсионером суммы пенсии;

документ, удостоверяющий личность заявителя;

свидетельство о смерти;

документы, подтверждающие родственные отношения с умершим.

Если с момента смерти пенсионера прошло больше шести месяцев, претендовать на пенсию могут его наследники. Помимо заявления и прочих документов им нужно предоставить свидетельство о праве на наследство.