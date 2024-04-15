Житель Ленобласти изнасиловал вдову своего брата

В полицию 14 апреля обратилась 41-летняя жительница Отрадного Кировского района. Женщина рассказала, что ее изнасиловал брат покойного мужа 13 апреля около 21:00 в квартире дома на Невской улице.

Пострадавшая пришла к нему в гости. После совместного распития алкоголя, 40-летний мужчина применил физическую силу и изнасиловал вдову брата. Женщина самостоятельно добралась домой и вызвала полицию.

Пострадавшую доставили в больницу. У нее диагностировали ушиб головы, гематомы и ссадины. Подозреваемого задержали, он судим пять раз за кражи, причинение вреда здоровью и убийство. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.