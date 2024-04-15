В Петербурге на 70 % больше компаний-банкротов

Согласно данным Федресурса, в I квартале 2024 года в Санкт-Петербурге признано банкротами 143 компании. Это на 70 % больше аналогичного показателя за 2023 год.

Санкт-Петербург занял третье место в рейтинге регионов России по количеству банкротств. Больше зафиксировано в Москве (478 компаний) и Московской области (212 компаний).

В целом по России в I квартале 2024 года количество банкротств составило 2094 компании. Это самый низкий показатель за аналогичные периоды 2012-2022 годов.