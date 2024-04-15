Великобритания не сможет изъять российские активы — СМИ

На это у страны нет законных оснований.

Великобритании не удастся изъять российские активы в стране. Как утверждает издание Politico, во-первых, у Лондона нет на это прав. Во-вторых, это может вызвать сложности с мирными переговорами в будущем.

Британия, вероятно, никогда не отберёт у России деньги… Politico поговорил с многочисленными юристами по санкциям и политическими экспертами, все они говорят, что, как бы политики ни «пушили хвост», нет и никогда не будет никаких законных прав на получение замороженных российских денег, собственности или других активов, — пишет издание.