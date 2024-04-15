Эксперты показали, как быстро хакеры могут взломать ваши пароли

При простых комбинациях из одних лишь цифр мошенники заполучат ваши данные мгновенно.

Эксперты Роскачества наглядно показали, как долго мошенники будут взламывать тот или иной пароль.

Так, если шифр состоит, например, из 10 цифр, хакерам потребуется меньше секунды, чтобы пройти защиту. Если символов 18, уже потребуется девять месяцев.

Если в пароле только буквы нижнего регистра, много времени взлом также не займет. Чтобы аферисты не смогли получить ваши данные, необходимо минимум 13 символов.

Подробная таблица представлена в Телеграм-канале Роскачества.