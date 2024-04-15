Опубликован график работы отделений ГИБДД в Ленобласти и Петербурге на майских праздниках

В этом году длинные майские выходные начнутся в конце апреля.

Госавтоинспекция представила график работы отделений МРЭО ГИБДД Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Так, 30 апреля года и 8 мая будут предпраздничными днями, в которые время работы сокращено на один час.

Тем временем 1 и 9 мая являются нерабочими праздничными днями. Работа регистрационно-экзаменационных подразделений осуществляться не будет, указано в сообщении.