Опубликован график работы отделений ГИБДД в Ленобласти и Петербурге на майских праздниках

В этом году длинные майские выходные начнутся в конце апреля.
Госавтоинспекция представила график работы отделений МРЭО ГИБДД Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
Так, 30 апреля года и 8 мая будут предпраздничными днями, в которые время работы сокращено на один час.
Тем временем 1 и 9 мая являются нерабочими праздничными днями. Работа регистрационно-экзаменационных подразделений осуществляться не будет, указано в сообщении.
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15.04.2024 46