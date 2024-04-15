Опубликован график работы отделений ГИБДД в Ленобласти и Петербурге на майских праздниках

Автор: Анастасия Щербакова
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В этом году длинные майские выходные начнутся в конце апреля.

Госавтоинспекция представила график работы отделений МРЭО ГИБДД Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Так, 30 апреля года и 8 мая будут предпраздничными днями, в которые время работы сокращено на один час.

Тем временем 1 и 9 мая являются нерабочими праздничными днями. Работа регистрационно-экзаменационных подразделений осуществляться не будет, указано в сообщении.

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15.04.2024 46
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