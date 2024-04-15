Дрозденко: проблема с водителями школьных автобусов в Усть-Луге должна быть решена к концу апреля

Такое поручение глава региона дал по итогам прямой телефонной линии с местными жителями.

К губернатору Ленобласти Александру Дрозденко 15 апреля обратилась жительница Кингисеппского района, которая пожаловалась на нехватку водителей школьных автобусов.

В частности, проблема наблюдается с автобусами, которые возят ребят в Кракольскую школу в Усть-Луге. Глава 47-го региона поручил разобраться в вопросе до 27 апреля.

С чем связана нехватка водителей, неужели не можем решить этот вопрос? Сергей Геннадьевич, в конце концов, у вас есть контракт с перевозчиком, заключите внутри него дополнительно соглашение, чтобы утром-вечером маршрут был, оплатите его, чтобы детей отвезли-привезли, срок вам до субботы, 27 апреля, — поручил Дрозденко.