Дрозденко взял на контроль выдачу жилья многодетной маме-одиночке из Гатчинского района

Автор: Анастасия Щербакова
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Женщина и ее дети вынуждены жить в коммунальной квартире, соседствуя с посторонним человеком.

Александр Дрозденко поручил разобраться, почему многодетная мать-одиночка из поселка Суйда Гатчинского района вынуждена проживать в коммунальной квартире с посторонним человеком, хотя стоит в очереди на получение жилья.

Естественно, вам нужна трехкомнатная квартира изолированная, без соседей. Это понятно. Учитывая, что вы многодетная, дети несовершеннолетние, вопрос, действительно, непраздный. Нужно поискать возможность ускорить процесс. В Год семьи мы должны думать о детях, нужно как следует разобраться в ситуации, — заявил глава Ленобласти.
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15.04.2024 12
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