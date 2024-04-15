Дрозденко возмутился ситуацией с подтоплениями в Сланцевском районе

Глава региона распорядился как можно скорее подготовить проект расчистки реки и приступить к работам.

В ходе прямой телефонной линии к губернатору Ленобласти Александру Дрозденко обратилась женщина из Сланцевского района, сообщившая о напряженной обстановке с подтоплениями. Глава региона возмутился бездействием местной администрации и заявил, что будет лично рассматривать обращения жителей о паводковой ситуации.

Если сейчас есть факты подтопления, то срочно делаете фото-, видеофиксацию, направляете письмо в мой адрес о том, что эта ситуация носит чрезвычайный характер. Из года в год повторяется. Значит, дам команду комитету, за счет собственных средств будем речку чистить, — заявил Дрозденко.

Губернатор поручил ускорить подготовку проекта расчистки реки и срочно приступать к работе.