Стали известны районы рекордсмены по числу запланированных субботников в Ленобласти

В Ленобласти запланировано уже 2424 субботника на весну 2024 года: рекордсмены по их числу — Тихвинский, Киришский и Гатчинский районы.

«Задача органов власти — наведение порядка в наших городах, посёлках, парках, скверах, мемориалах и на других территориях. Уже виден большой интерес и участие жителей. Поручение комитету по ЖКХ — контролировать проведение субботников и каждый понедельник докладывать о проведённой работе и возникших вопросах», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Первые субботники активные жители уже провели. Пока в Ленинградской области заявлено 2424 субботника: 53 проведут комитеты администрации региона, 496 — подведомственные организации, 1875 — органы местного самоуправления и активные жители. Провести свой субботник или присоединиться к уже организованному можно на интерактивной карте. Местные администрации помогут активным жителям с граблями, перчатками и мешками для мусора.

По количеству участников в 2023 году были побиты все рекорды — 410 953 человек вышли на субботники весной. Было утилизовано больше 8 тысяч кубометров мусора, собранного на субботниках. На интерактивной карте, которая заработала в 2023 году, от жителей поступило за 2023 год 155 заявок на организацию собственного субботника.