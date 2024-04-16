РЖД договорились о поставках первых поездов для ВСМ Москва — Петербург

Компания РЖД подписала контракт с «Уральскими локомотивами» на 12 млрд рублей. Контракт предполагает изготовление, сертификацию и поставку первых двух высокоскоростных электропоездов для ВСМ Москва — Санкт-Петербург.

Первые составы должны быть готовы к эксплуатации до конца марта 2028 года. На момент подготовки публикации завершено эскизное проектирование поезда, а также приняты решения по его конструкции и дизайну, сообщает Neva.Today.