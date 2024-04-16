Житель Всеволожского района отправится в колонию за нападение на полицейского

Суд вынес приговор жителю поселка Кузьмолово Всеволожского района Надыру А. за применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.

В июне 2023 года в Сосново Надыр А. напал на участкового, который вступился за девушку, к которой приставал обвиняемый. В ответ мужчина ударил полицейского головой в нос. Врачи диагностировали перелом.

Также Надыр А. угрожал расправой участковому, который исполнял свои должностные обязанности. Мужчину приговорили к 4 годам колонии общего режима.