Житель Всеволожского района отправится в колонию за нападение на полицейского

Автор: Сергей Агутин
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Суд
Фото: Baltphoto.ru

Суд вынес приговор жителю поселка Кузьмолово Всеволожского района Надыру А. за применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.

В июне 2023 года в Сосново Надыр А. напал на участкового, который вступился за девушку, к которой приставал обвиняемый. В ответ мужчина ударил полицейского головой в нос. Врачи диагностировали перелом.

Также Надыр А. угрожал расправой участковому, который исполнял свои должностные обязанности. Мужчину приговорили к 4 годам колонии общего режима.

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21.05.2022 15388
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