Неизвестный избил и ограбил пенсионерку в Гатчинском районе

Нетрезвый мужчина 15 апреля около 20:30 избил и ограбил 69-летнюю хозяйку дома на Сиверском шоссе в поселке Вырица Гатчинского района. Его добычей стал мобильный телефон за 20 тысяч рублей.
Когда злоумышленник скрылся, пострадавшая вызвала полицию. Пенсионерка рассказала, что не знакома с грабителем. По факту грабежа завели уголовное дело.
Пострадавшая назвала приметы неизвестного: на вид 30 лет, плотное телосложение, рост 165 сантиметров, лицо гладко выбрито. Был одет в черную куртку, темные брюки и бейсболку.
Вам будет интересно
В полицию Всеволожского района 10 ноября обратилась 74-летняя жительница Всеволожска. Она рассказала, что два года назад вступила в переписку на...
12.11.2023 1560