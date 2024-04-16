Неизвестный избил и ограбил пенсионерку в Гатчинском районе

Нетрезвый мужчина 15 апреля около 20:30 избил и ограбил 69-летнюю хозяйку дома на Сиверском шоссе в поселке Вырица Гатчинского района. Его добычей стал мобильный телефон за 20 тысяч рублей.

Когда злоумышленник скрылся, пострадавшая вызвала полицию. Пенсионерка рассказала, что не знакома с грабителем. По факту грабежа завели уголовное дело.

Пострадавшая назвала приметы неизвестного: на вид 30 лет, плотное телосложение, рост 165 сантиметров, лицо гладко выбрито. Был одет в черную куртку, темные брюки и бейсболку.