Курс доллара превысил 94 рубля впервые с 30 октября

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже 16 апреля превысил 94 рубля впервые с 30 октября 2023 года.
Котировки поднимались до 94,18 рубля за доллар. Затем доллар упал в цене и торговался у отметки 93,96 рубля (плюс 0,27 % к закрытию предыдущего торгового дня).
В то же время курс юаня к рублю вырос до 12,89 рубля. Евро снизился на 6 %, до 99,78 рубля.
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