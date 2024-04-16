Курс доллара превысил 94 рубля впервые с 30 октября

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже 16 апреля превысил 94 рубля впервые с 30 октября 2023 года.

Котировки поднимались до 94,18 рубля за доллар. Затем доллар упал в цене и торговался у отметки 93,96 рубля (плюс 0,27 % к закрытию предыдущего торгового дня).

В то же время курс юаня к рублю вырос до 12,89 рубля. Евро снизился на 6 %, до 99,78 рубля.