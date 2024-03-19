Жительница Ленобласти выиграла в лотерею пять миллионов рублей

Юлия Кошелева из Ленинградской области выиграла пять миллионов рублей после приобретения билета на 287220-м тираже государственной лотереи «Рапидо». По словам победительницы, она считает свою удачу результатом случайных обстоятельств.

«У меня был открыт личный кабинет на сайте «Столото». Когда я обновила страницу, сразу высветился суперприз. Я была на работе, поэтому старалась реагировать спокойно. Первой эту новость я рассказала сестре, она была в шоке», – рассказала Юлия Кошелева

Юлия Кошелева работает оператором отдела учета в газовой компании, увлекается готовкой. На выигранные деньги планирует купить свой первый личный автомобиль.