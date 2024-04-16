В Ленобласти нашли старинный артефакт: он разделял Финляндию и Петербургскую губернию

Автор: Анастасия Щербакова
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В ходе экспедиции специалисты обнаружили межевой знак, некогда разграничивавший Великое княжество Финляндское и Санкт-Петербургскую губернию.

На берегу Ладожского озера в Ленинградской области исследователи обнаружили камень с крестом и датой «1874», который служил межевым знаком, разделявшим Великое княжество Финляндское и Санкт-Петербургскую губернию Российской империи.

Как рассказал участник экспедиции Сергей Данилов, специалистам удалось найти этот артефакт по материалам национального архива Финляндии. На карте границ Выборгской и Санкт-Петербургской губерний, составленной в 1883-1884 годах, были обозначены межевые знаки.

Отправившись на берег Ладожского озера, исследователи вскоре обнаружили искомый камень. На валуне также была найдена еще одна дата — «1910». Эксперты полагают, что в этом году межевой знак был обновлен в ходе очередного межевания.

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