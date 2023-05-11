На даче Маяковского во время реставрации нашли артефакты XX века

В поселке Левашово в Петербурге обнаружили десятки исторически — значимых предметов.

Как сообщает Мойка78, снимки ценных находок опубликовали в группе петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК).

Среди артефактов с дачи Маяковского были газеты, издававшиеся в начале XX века, фрагменты журналов и упаковка от электротахоскопа — созданной в конце XIX века киносистемы, которая в те времена считалась чудом техники.

Фото: mycrazystars.ru

Ранее стало известно, что прижизненное издание стихов Маяковского обнаружили на антресолях в квартире в Санкт-Петербурге.