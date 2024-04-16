В Тосненском районе дизельное топливо попало в дренажные канавы в жилом районе

На место ЧП выезжали спасатели.
Во вторник в Аварийно-спасательную службу ЛО поступило сообщение о разливе нефтепродуктов в городе Никольское Тосненского района. Прибывшие на место загрязнения специалисты обнаружили, что в дренажную канаву попало дизельное топливо.
Прибыв на место происшествия, спасатели поисково-спасательного отряда г. Тосно обработали разлив сорбентом. После того как абсорбирующее вещество поглотит все нефтепродукты, сотрудники Аварийно-спасательной службы области, при содействии местной администрации, проведут его сбор и утилизацию, — указано в сообщении.