В Тосненском районе дизельное топливо попало в дренажные канавы в жилом районе

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Аварийно-спасательная служба

На место ЧП выезжали спасатели.

Во вторник в Аварийно-спасательную службу ЛО поступило сообщение о разливе нефтепродуктов в городе Никольское Тосненского района. Прибывшие на место загрязнения специалисты обнаружили, что в дренажную канаву попало дизельное топливо.

Прибыв на место происшествия, спасатели поисково-спасательного отряда г. Тосно обработали разлив сорбентом. После того как абсорбирующее вещество поглотит все нефтепродукты, сотрудники Аварийно-спасательной службы области, при содействии местной администрации, проведут его сбор и утилизацию, — указано в сообщении.
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