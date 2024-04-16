Штраф за безбилетный проезд планируют вернуть в Ленобласти

Областные депутаты рассмотрели инициативу своих коллег о внесении изменений в областной закон «Об административных правонарушениях».

Проект областного закона депутатов Андрея Лебедева и Игоря Рихтикова (оба — ЛДПР) разработан с целью повышения платежной дисциплины пассажиров общественного транспорта. В частности, предлагается дополнить областной закон от 2 июля 2003 года № 47-оз «Об административных правонарушениях» новой статьей, предусматривающей административную ответственность за нарушение правил пользования наземным пассажирским транспортом при проезде по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении, установленном в границах Ленинградской области.

Так за безбилетный проезд, а также провоз багажа и ручной клади без оплаты предлагается штрафовать граждан в размере 500 рублей (с каждого безбилетника и за каждое багажное место); за неправомерное использование льготной персонифицированной карты для проезда — в размере 1000 рублей; за использование льготной персонифицированной карты для проезда с нарушением установленных правил – в размере 500 рублей.

Кроме того, законопроект определяет перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных вводимой статьей.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту до 2008 года в областном законе №47-оз «Об административных правонарушениях» предусматривалась административная ответственность за безбилетный проезд и провоз багажа без оплаты. Затем до 2021 года ответственность за проезд без оплаты была установлена в КоАП РФ. А после 2021 года ее так и не вернули в областной закон. При этом Порядок проверки подтверждения оплаты проезда, перевозки багажа и т.п. был утвержден Правительством Ленобласти еще в 2022 году, но административной ответственности за нарушение прописано нигде не было.

По мнению инициаторов, принятие закона будет способствовать не только восстановлению правовой базы для взимания штрафов за проезд, провоз багажа, ручной клади без оплаты, но также будет стимулировать граждан к регулярному приобретению билетов на проезд, что, в свою очередь, увеличит доходы перевозчиков и доходы бюджета Ленинградской области.

Постоянная комиссия рекомендовала Законодательному собранию принять законопроект в первом чтении.