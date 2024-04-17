В Петербургской филармонии может появиться памятник Шостаковичу

Скульптор и член Петербургского Союза художников Ашот Казарян сообщил о планах установить памятник советскому композитору Дмитрию Шостаковичу в академической филармонии на Михайловской улице.

Ашот Казарян отметил, что пока этот вопрос ни с кем не обсуждал. Поэтому скульптор будет рад предложениям.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге может появиться памятник эрмитажным котам. Скульптор Игорь Вяземский планирует обратиться в музей с просьбой принять в дар его работу.