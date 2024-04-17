В ленинградских школах начнут преподавать «Основы православной культуры»

Ленинградской области и Тихвинская епархия РПЦ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере духовно-нравственного воспитания.

«Многолетнее сотрудничество связывает систему образования Ленинградской области и Тихвинскую епархию. Подписанное соглашение позволит расширить форматы взаимодействия в направлении воспитательной работы в школе и в укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения», — подчеркнула председатель комитета общего и профессионального образования области Вероника Реброва.

Согласно подписанному соглашению между Ленинградским областным институтом развития образования, комитет общего и профессионального образования Ленинградской области и Тихвинская епархия РПЦ (Московский Патриархат) в школах региона будет реализован курс «Основы религиозных культур и светской этики», модуля «Основы православной культуры» и других просветительских проектов.

Модуль «Основы православной культуры» является культурологическим: больше направлен на воспитание детей. Предмет воспитывает у детей уважительное отношение к родителям, к старшему поколению, к героям нашей Родины. Во многих темах детям напоминается о том, что они должны слушаться родителей, помогать им, уважать старших. Приводятся примеры некоторых неправильных поступков и дается понятное объяснение, почему так нельзя поступать.