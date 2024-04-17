В ЕР поделились ходом проведения марафона «Сила России» в регионах

Как сообщает сайт ER.ru, второй летний Всероссийский спортивный марафон «Сила России» стартует 1 июня и продлится до 10 августа – Дня физкультурника.

Фото: пресс-служба ЕР

Старт подготовке летнего спортивного марафона «Единой России» дали на ВКС с советами сторонников и региональными отделениями партии.

«Мероприятия нашего марафона будут тематическими. Они пройдут в несколько летних праздников, среди которых День защиты детей, День России, День семьи любви и верности и, конечно, День физкультурника. Традиционно будем проводить спортивные фестивали для семей, зарядки с чемпионами, турниры по командным видам спорта. Каждый регион может разнообразить мероприятия, сделать акцент на традиционных национальных спортивных играх», – отметила председатель Центрального совета сторонников «Единой России», депутат Госдумы Ольга Занко

Зарегистрироваться для участия в спортивных мероприятиях можно будет на сайте проекта.

Как рассказала Ольга Занко, на зимнем марафоне советы сторонников партии «Единая Россия» организовали около пяти тысяч тренировок для более чем 200 тысяч человек по всей стране.

«Участниками зимнего Всероссийского спортивного марафона «Сила России» стали дети и их родители, студенты, спортсмены, члены семей мобилизованных и военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Более трёх тысяч НКО были вовлечены в организацию марафона», – рассказала Ольга Занко

Мероприятия прошли этапами: лыжные выходные, неделя спорта на коньках, неделя женского здоровья, семейная спортивная Масленица. Больше всего участников было в Московской, Свердловской, Нижегородской областях, Республике Башкортостан и Санкт-Петербурге.

«Спорт всегда есть и будет востребован. Мы помогаем сделать его доступным каждому. Считаю, что такой проект должен продолжаться. Ведь приобщая людей к спорту, пропагандируя здоровый образ жизни среди молодёжи, мы укрепляем нашу страну», – подчеркнул председатель оргкомитета «Силы России», сенатор, Герой России Александр Карелин.

Комментарий регионального координатора федерального партийного проекта «Детский спорт», помощника Губернатора Ленинградской области Вячеслава Комарова:

«По всей стране во второй раз прошел спортивный марафон «Сила России». В Ленинградской области стартовым мероприятием спортивного марафона стал Областной фестиваль зимних дворовых видов спорта «Русская зима», который проходил 17 февраля 2024 года. Все состязания марафона проводились по календарю спортивных мероприятий Региональной школьной спортивной лиги, в рамках федерального партийного проекта «Детский спорт».

Между командами школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений области прошли соревнования по хоккею в валенках. Участвовали 22 команды юношей и девушек, победители районных соревнований. Также приняли участие три взрослые команды: областной избирательной комиссии, сборная команда епархий, команда проекта «Детский спорт». Спортивное мероприятие проводилось на стадионе МБУ ЦФКИС «Заневский» городского поселения Янино – 1, Всеволожского муниципального района.

Хотел бы отдельно заметить, что очень отрадно видеть большое количество людей, принявших участие в марафоне. Это говорит о том, что в нашей стране проживают граждане, которые следят за своим здоровьем и чтят исконно русский спорт!», – поделился Вячеслав Комаров.