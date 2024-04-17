Дополнительные электрички будут ходить между Петербургом и Ленобластью в дачный сезон – график

Дополнительные пригородные поезда назначат на направлениях Октябрьской железной дороги с 19 апреля. А некоторые электрички отменят. Подробнее с расписанием можно ознакомиться здесь.

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На Московском и Северном направлении

С 19 апреля по будним дням:

№ 6704 Рыбацкое 06:16 – Мга 07:00;

№ 6805 Мга 07:22– Рыбацкое 08:06;

№ 6706 Рыбацкое 17:42 – Мга 18:24;

№ 6807 Мга 19:09 – Рыбацкое 19:52.

С 20 апреля по субботам:

№ 6521 Московский вокзал 09:50 – Любань 11:25;

№ 6536 Любань 12:15 – Московский вокзал 13:58;

№ 6863 Мга 07:16 – Ладожский вокзал 08:20;

№ 6236 Ладожский вокзал 09:00 – Пупышево 11:11;

№ 6433/6434 Пупышево 11:29 – Московский вокзал 13:41.

Не будут курсировать по субботам с 20 апреля:

№ 6621 Московский вокзал 09:50– Тосно 10:46;

№ 6626 Тосно 12:53 – Московский вокзал 13:58;

№ 6863/6864 Мга 07:16– Обухово 08.

На Витебском направлении

С 19 апреля по пятницам:

№ 6433 Витебский вокзал 17:40 – Чаща 19:50;

№ 6434 Чаща 20:35 – Витебский вокзал 22:20;

№ 6437 Витебский вокзал 18:30 – Чолово 20:36;

№ 6438 Чолово 20:46 – Витебский вокзал 22:49.

С 20 апреля по субботам и воскресеньям:

№ 6471 Витебский вокзал 11:11 – Чолово 12:15;

№ 6472 Чолово 14.24– Витебский вокзал 16:42.

С 20 апреля по субботам:

№ 6417 Витебский вокзал 09:22 – Новинка 11:01;

№ 6414 Новинка 12:23 – Витебский вокзал 14:05;

№ 6461 Витебский вокзал 08:12– Чаща 10:06;

№ 6134 Павловск 12:20 – Витебский вокзал – 13:00.

Не будут курсировать с 19 апреля по пятницам:

№ 6563 Витебский вокзал 17:40 – Павловск 18:17;

№ 6167 Витебский вокзал 18:30 – Павловск 19:08;

№ 6562 Павловск 18:33 – Витебский вокзал – 19:13.

На Финляндском направлении

С 19 апреля по пятницам:

№ 6539 Финляндский вокзал 14:19 – Сосново 16:00 (на участке Сосново –Кузнечное 17:26);

№ 6557 Финляндский вокзал 18:46 – Сосново 20:26;

№ 6554 Кузнечное 16:17– Финляндский вокзал 19:32;

№ 6570 Сосново 20:53 – Финляндский вокзал 22:34;

№ 6163 Финляндский вокзал 17:25 – Рощино 18:30 (на участке Рощино – Кирилловское 19:00);

№ 6186 Рощино 19:54 – Финляндский вокзал 21:01 (на участке Кирилловское 19:24 – Рощино).

С 19 апреля по субботам:

№ 6907 Финляндский вокзал 07:52 – Мельничный Ручей 08:30 (на участке Мельничный Ручей – Петрокрепость 09:00);

№ 6811 Финляндский вокзал 09:20 – Ладожское Озеро 10:46;

№ 6819 Финляндский вокзал 11:45 – Ладожское Озеро 13:04;

№ 6916 Петрокрепость 10:03 – Финляндский вокзал 11:12;

№ 6822 Мельничный Ручей 11:00 – Финляндский вокзал 11:40 (на участке Ладожское Озеро 10:20 – Мельничный Ручей);

№ 6826 Ладожское Озеро 11:31 – Финляндский вокзал 12:49;

№ 6115 Финляндский вокзал 08:25 – Кирилловское 10:02;

№ 6156 Кирилловское 14:26 – Финляндский вокзал 15:59;

№ 6170 Кирилловское 16:25 – Финляндский вокзал 17:59.

С 20 апреля по субботам и воскресеньям:

№ 6519 Финляндский вокзал 08:38 – Васкелово 09:49 (на участке Васкелово – Приозерск 11:30);

№ 6550 Васкелово 17:15 – Финляндский вокзал 18:29 (на участке Сосново 16:47 – Васкелово);

№ 6564 Сосново 18:55 – Финляндский вокзал 20:40 (на участке Приозерск 17:45 – Сосново);

№ 6923 Финляндский вокзал 15:52 – Мельничный Ручей 16:29 (на участке Мельничный Ручей – Петрокрепость 16:58);

№ 6930 Мельничный Ручей17:41 – Финляндский вокзал 18:20 (на участке Петрокрепость 17:07 – Мельничный Ручей);

№ 6127 Финляндский вокзал 10:10 – Кирилловское 11:46;

№ 6015 Финляндский вокзал 11:45 – Белоостров 12:52;

№ 6078 Белоостров 14:18 – Финляндский вокзал 15:29.

На Балтийском направлении

С 19 апреля до 25 мая ежедневно:

№ 6451 Балтийский вокзал 15:15 – Сиверская 16:33;

№ 6444 Сиверская 14:45 – Балтийский вокзал 16:03;

№ 6452 Сиверская 17:18– Балтийский вокзал 18:35.

С 19 апреля по пятницам и воскресеньям:

№ 6279 Балтийский вокзал 16:35 – Мшинская 18:28;

№ 6280 Мшинская 18:47 – Балтийский вокзал 20:29;

№ 6281 Балтийский вокзал 17:40 – Мшинская 19:30;

№ 6282 Мшинская 19:46 – Балтийский вокзал 21:42.

Не будут курсировать с 19 апреля по пятницам:

№ 6475 Балтийский вокзал 18:25– Сиверская 19:45;

№ 6477 Балтийский вокзал 20.30 – Сиверская 21:51.

Не будут курсировать с 20 апреля по субботам и воскресеньям: