Правительство расширило программу социальной газификации

Согласно новым правилам, газовые сети будут бесплатно проведены и до границ земельных участков в садоводческих товариществах.

В России расширили программу социальной газификации, распространив ее и на садоводческие товарищества. Теперь газовые сети будут бесплатно проводиться до границ земельных участков, находящихся рядом с газифицированными населенными пунктами. Заявку на подключение смогут подать как собственники, так и председатели СНТ.

Для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, на домовладение и земельный участок должны быть оформлены правоустанавливающие документы.

Кроме того, решение о догазификации должно быть принято на общем собрании членов садоводческого товарищества, а его протокол приложен к заявке о подключении.