«АвтоВАЗ» раскрыл, когда снимет с производства Lada Granta

В автоконцерне признались, что в обозримом будущем снимут с производства популярную модель, а также рассказали о характеристики новой Lada Iskra.

Новая модель «АвтоВАЗа» Lada Iskra будет оснащаться восьмиклапанным бензиновым двигателем и механической коробкой передач или вариатором. Производство автомобиля запланировано на текущий год, а продажи стартуют в 2025-м.

В базовых версиях Lada Iskra будет поставляться с атмосферным двигателем ВАЗ-11182 мощностью 90 лошадиных сил. Для старших комплектаций предусмотрена шестиступенчатая «механика» и вариатор, передает Avtograd News.

Lada Iskra займет более высокое место в линейке автоконцерна, чем Lada Granta, и ниже Lada Vesta.

Как ранее сообщал глава компании Максим Соколов, Lada Iskra будет продаваться параллельно с Granta, которую планируется снять с производства после 2026-2027 годов.