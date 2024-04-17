Китайский автоконцерн Chery начал продажи машин, следящих за здоровьем водителя

По нынешнему курсу цена новинки составляет порядка трех миллионов рублей.
В Китае стартовали продажи нового кроссовера бренда Chery. Модель Exlantix ET является полноразмерным кроссовером, длина которого составила 4955 мм при колесной базе 3000 мм.
Одна из уникальных особенностей новинки — наличие системы мониторинга здоровья пассажиров и водителя, способной отслеживать частоту сердечных сокращений, артериальное давление и другие показатели.
Автомобиль оценивается в 239 тысяч юаней или 3 миллиона рублей по текущему курсу.
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