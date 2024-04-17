Дрозденко рассказал, будет ли введен курортный сбор в Ленобласти

Этот вопрос был поднят в ходе отчета губернатора 47-го региона о результатах работы областного правительства за прошлый год.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что в регионе не обсуждается введение курортного сбора. Соответствующие решения принимают не субъекты, а федеральное правительство.

Право введения курортного сбора находится на федеральном уровне, необходимо федеральное решение о том, что конкретный субъект имеет право. Ленинградской области в этом перечне нет, — подчеркнул Дрозденко.