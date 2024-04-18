В России растет спрос на низкоквалифицированных специалистов

В России вырос спрос на низкоквалифицированных специалистов. Дефицит этой категории работников составляет 42,5 %, сообщил «Известиям» руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров.

«Среди отраслей, где чаще всего требуются специалисты, промышленность указало 54,7 % опрошенных, сельское хозяйство 47,2 %, замыкает тройку строительный сектор 38,3 %. Также, среди востребованных профессий – водители высокого класса, технологи, мастера, швеи, реставраторы и производственный персонал, монтажники, токари, слесари-сборщики», – рассказал Артур Гафаров

Рост промышленного производства усилил дефицит высококвалифицированных рабочих, объемы подготовки которых сократились вдвое с 2010 по 2022 год.

«При этом проблема сегодня носит не только количественный, но и качественный характер. Зачастую компаниям нужны одни специалисты, а работу ищут другие», – уточнил Артур Гафаров

По мнению эксперта, в России будет расти спрос на технических специалистов низкой и средней квалификации.

«В коридоре ближайших пяти лет для ключевых направлений нашего производственного сектора потребуется еще порядка миллиона сотрудников. На фоне усиливающейся конкуренции за людей среди работодателей будут расти и зарплаты», – отметил Артур Гафаров

Спрос на высококвалифицированных специалистов – IT-специалистов, инженеров – составляет 27,5 %. На управленческие кадры – топ-менеджмент – 2,5 %.