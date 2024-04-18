В Ленобласти избили и изнасиловали медсестру

В полицию Волховского района обратилась 48-летняя медсестра психоневрологического интернета из деревни Ахматова Гора. Ее избил и изнасиловал знакомый 16 апреля.

Около 20:40 пострадавшая вышла из дома, чтобы выгулять собаку. К ней подошел знакомый – 24-летний житель Старой Ладоги.

Молодой человек ударил медсестру по голове и затащил ее в дом, где продолжил избивать. Угрожая расправой, злоумышленник изнасиловал женщину и убежал.

Подозреваемого задержали. Молодой человек судим за кражи и причинение тяжкого вреда здоровью.