В Ленобласти избили и изнасиловали медсестру

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Волховского района обратилась 48-летняя медсестра психоневрологического интернета из деревни Ахматова Гора. Ее избил и изнасиловал знакомый 16 апреля.

Около 20:40 пострадавшая вышла из дома, чтобы выгулять собаку. К ней подошел знакомый – 24-летний житель Старой Ладоги.

Молодой человек ударил медсестру по голове и затащил ее в дом, где продолжил избивать. Угрожая расправой, злоумышленник изнасиловал женщину и убежал.

Подозреваемого задержали. Молодой человек судим за кражи и причинение тяжкого вреда здоровью.

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16.12.2020 36462
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