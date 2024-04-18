Легендарный бразильский футболист-чемпион заявил о возобновлении карьеры в 50+ лет

Чемпион мира в составе сборной Бразилии по футболу Ромарио в соцсетях объявил о возобновлении профессиональной карьеры. Он подписал контракт игрока с клубом «Америка» из Рио-де-Жанейро, президентом которого является.

«Готов помочь моей дорогой «Америке» в неcкольких матчах, а также, конечно, воплотить в жизнь свою мечту и разделить поле с сыном», – написал 58-летний Ромарио

«Америка» выступает во втором дивизионе чемпионат штата Рио-де-Жанейро. К команде недавно присоединился сын Ромарио – 30-летний форвард Ромариньо.

Ромарио выиграл чемпионат мира со сборной Бразилии в 1994 году, взял с национальной командой два Кубка Америки. Игрок, известный по выступлениям за ПСВ, «Барселону», «Валенсию», закончил карьеру в 2008 году.