В Волхове стартовал областной фестиваль ГТО среди школьных клубов

Каждый район Ленобласти на фестивале ГТО Региональной школьной спортивной лиги представлял по 2 команды III возрастной группы.

Соревнования проводились параллельно среди городских и сельских школ. Каждая команда соревновалась в 5 дисциплинах. Оценивали результаты юных спортсменов судьи Центра тестирования Волховского района.

Программа фестиваля будет продолжена 23 апреля в Гатчине и 25 апреля во Всеволожском районе, где выступят школьные спортивные клубы 12 муниципальных районов, — рассказали в областном правительстве.

Напомним, что записать детей на танцы и спорт в Ленобласти теперь можно на Госуслугах. Также подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».