Как будет выглядеть новый подарочный набор для семей из Ленобласти при рождении двойни и тройни: фото

Правительство региона учло пожелания родителей.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко показал, как будет выглядеть новый подарочный набор для семей, в которых рождается двойня и тройня. Как отметил глава региона, правительство учло пожелания родителей.

Регион выдает подарки сейчас и на одного, и на двоих детей. Но многие родители сказали, что большие расходы возникают, когда двойня и тройня рождается: на костюмчики и все остальное. Поэтому мы сделали подарок, который плюсом пойдет, к тем, что уже есть, на каждого ребенка в двойне или тройне. Здесь и теплые костюмчики, и другие необходимые вещи, — рассказал Дрозденко.

А еще у вещей из набора будет одна особенность — на каждой пуговице есть надпись «Ленинградская область – с любовью».